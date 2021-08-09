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"Я б не дрогнул": Лукашенко был готов вывести армию для борьбы с протестами в Беларуси

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Понедельник 09 августа 2021 12:35
"Я б не дрогнул": Лукашенко был готов вывести армию для борьбы с протестами в Беларуси Фото: Лукашенко был готов призвать армию против народа (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Александр Лукашенко заявил, что готов был вывести армию для приглушения протестов в Беларуси. Кроме того, по его словам Россия готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе "Прямой линии".

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами, но он заявил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко заявил, что у него в резерве была вся армия Беларуси.

"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они (участники протестов, - ред.) перешли "красную черту", - заявил Лукашенко.

Напомним, после президентских выборов 9 августа 2020, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты, которые с применением огнестрельного оружия подавлялись силовиками.

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Александр Лукашенко Беларусь протест
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