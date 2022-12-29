Лукашенко вже в курсі. У Білорусі придумали "пояснення" падінню ракети під Брестом

Лідера білоруського режиму Олександр Лукашенко поінформували про падіння ракети на території Білорусі. Наразі у країні розглядають дві версії події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Першого".
Повідомляється, що на місці працює група військових та слідчих.
ЗМІ стверджує, що у Білорусі нібито впала українська ракета комплексу С-300 у проміжку з 10:00 до 11:00. При цьому представники української влади не виступали із таким повідомленням.
Так, наразі розглядаються дві основні версії:
Інформації про постраждалих немає.
Зазначимо, що Білорусь надає Росії свою територію для скоєння злочинів проти України. Крім того, Європарламент визнав Білорусь співучасником агресії.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Брестській області впала ракета.
Крім того, РБК-Україна розкривало всі подробиці чергового масованого удару Росії територією України 29 грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.