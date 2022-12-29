Лукашенко вже в курсі. У Білорусі придумали "пояснення" падінню ракети під Брестом

Повідомляється, що на місці працює група військових та слідчих.

ЗМІ стверджує, що у Білорусі нібито впала українська ракета комплексу С-300 у проміжку з 10:00 до 11:00. При цьому представники української влади не виступали із таким повідомленням.

Так, наразі розглядаються дві основні версії:

Заліт ракети до Білорусі, аналогічний до нещодавнього інциденту в Польщі.

Ракету було збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що Білорусь надає Росії свою територію для скоєння злочинів проти України. Крім того, Європарламент визнав Білорусь співучасником агресії.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Брестській області впала ракета.

Крім того, РБК-Україна розкривало всі подробиці чергового масованого удару Росії територією України 29 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.