Лукашенко уже в курсе. В Беларуси придумали "объяснение" падению ракеты под Брестом

Лидера беларусского режима Александра Лукашенко проинформировали о падении ракеты на территории Беларуси. На данный момент в стране рассматривают две версии произошедшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".
Сообщается, что на месте работает группа военных и следователей.
СМИ утверждает, что в Беларуси якобы упала украинская ракета комплекса С-300 в промежутке с 10:00 до 11:00. При этом представители украинской власти не выступали с таким сообщением.
Так, на данный момент рассматриваются две основные версии:
Информации о пострадавших нет.
Отметим, что Беларусь предоставляет России свою территорию для совершения преступлений против Украины. Кроме того, Европарламент признал Беларусь соучастником агрессии.
Напомни, что сегодня утром в Брестской области упала ракета.
Кроме того, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.
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