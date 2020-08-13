Лукашенко может выступить со срочным обращением к народу

Официального подтверждения этой информации пока нет
Президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM".
Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
Позднее на аккаунте появилась информация о том, что эти данные ранее появились на анонимном Telegram-канале "Дилетант", который не имеет отношения к одноименному журналу.
Президент Беларуси поручил разобраться по всем фактам задержания во время протестов. В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на вечер, 13 августа, уже отпущены более тысячи человек.
Напомним, с начала протестов, по данным Министерства внутренних дел, были задержаны около 6700 человек.
Также сообщалось, что в Беларуси с 9 августа во время протестов задержали 64 журналиста, многим инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.