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В Беларуси с начала протестов задержали 64 журналиста

Беларусь, Четверг 13 августа 2020 15:49
В Беларуси с начала протестов задержали 64 журналиста
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Многих обвиняют в участии в несанкционированных акциях

В Беларуси с начала протестов, которые вспыхнули в стране 9 августа после завершения голосования на выборах президента, задержали 64 журналиста. Большинству из них инкриминируют участие в несанкционированной акции.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Больше всего задержаний журналистов было в первый день протестов 9 августа - 24 человека. 10 августа задержали 20 журналистов, 11 августа - 12, 12 августа - 8.

Кроме этого, Европейская федерация журналистов призвала международное сообщество отреагировать из-за задержаний представителей СМИ в Беларуси.

"Десятки журналистов были запуганы и избиты силовиками Беларуси. Многие задержаны. Местонахождение некоторых до сих пор неизвестно. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ принять срочные меры для прекращения насилия в отношении журналистов и граждан, которые проводят мирные демонстрации", - говорится в заявлении.

Отметим, 12 августа в Минске задержали двух украинских журналистов - Константина Реуцкого и Евгения Васильева, их местонахождение пока неизвестно.

Также РБК-Украина писало, что в отношении них в Беларуси открыли уголовное дело о массовых беспорядках в Минске.

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