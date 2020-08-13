Лукашенко може виступити з терміновим зверненням до народу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готується до термінового звернення до народу. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Про це повідомляється в Twitter "Комерсант FM".

Дана інформація була надана з посиланням на прес-секретаря глави держави Наталю Ейсмонт.

Пізніше на акаунті з'явилася інформація про те, що ці дані раніше з'явилися на анонімному Telegram-каналі "Дилетант", який не має відношення до однойменного журналу.

Президент Білорусі доручив розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів. В адміністрації Лукашенка повідомили, що станом на вечір, 13 серпня, вже відпущені більше тисячі людей.

Нагадаємо, з початку протестів, за даними Міністерства внутрішніх справ, були затримані близько 6700 осіб.

Також повідомлялося, що у Білорусі з 9 серпня під час протестів затримали 64 журналіста, багатьом інкримінують участь у несанкціонованих заходах.