Лукашенко может выступить со срочным обращением к народу

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Официального подтверждения этой информации пока нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM".

Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Позднее на аккаунте появилась информация о том, что эти данные ранее появились на анонимном Telegram-канале "Дилетант", который не имеет отношения к одноименному журналу.

Президент Беларуси поручил разобраться по всем фактам задержания во время протестов. В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на вечер, 13 августа, уже отпущены более тысячи человек.

Напомним, с начала протестов, по данным Министерства внутренних дел, были задержаны около 6700 человек.

Также сообщалось, что в Беларуси с 9 августа во время протестов задержали 64 журналиста, многим инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.