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Лукашенко знову вийшов з резиденції з автоматом

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 18:37
Лукашенко знову вийшов з резиденції з автоматом
Фото: Олександр Лукашенко (ria.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Чинний білоруський президент Олександр Лукашенко сьогодні знову перебував на території своєї резиденції з автоматом в руках. У цей час поблизу його резиденції протестували тисячі жителів Мінська.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

Так, російське агентство звернулося до прес-секретаря Лукашенка з питанням, де зараз перебуває білоруський президент. У відповідь прес-секретар надіслав фото, на якому Лукашенко стоїть з автоматом в руках на фоні Палацу Незалежності.

Крім того, до протестувальників вийшов помічник Лукашенка, який підтвердив, що білоруський президент зараз перебуває у своїй резиденції.

Нагадаємо, це вже не вперше білоруського президента помічають з автоматом в руках на території резиденції.

У минулу неділю, 23 серпня, провладний Telegram-канал опублікував декілька відео, на яких Лукашенко з поліцейським АК та в оточенні охорони прибуває у свою резиденцію.

Крім того, Лукашенка супроводжував його молодший син Микола, який також мав зброю та був у військовому спорядженні.

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