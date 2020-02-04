"Наступил момент истины": Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об он зявил на брифинге, передает корреспондент "Белта".

Лукашенко отметил, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с "братским народом".

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией, - ред.)", - сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

Ранее сообщалось, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Поставка нефти будет осуществляться через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в 20-х числах января.

Кроме того, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января этого года из-за прекращения поставок российской нефти в страну.

Отметим, 31 декабря 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.