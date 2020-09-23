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Лукашенко во время инаугурации: "цветная революция" не состоялась

Автор: Игорь Литвиненко

Во время инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась. Он отметил, что этот год является крайне эмоциональным в истории Беларуси.

Об этом сообщает БелТА.

Во время инаугурации Лукашенко завил о необходимости "защитить наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость".

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась", - сказал Лукашенко.

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Напомним, сегодня Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной церемонии инаугурации.

До этого Европарламент принял резолюцию, согласно которой в ЕС перестанут признавать Лукашенко легитимным президентом после истечения его полномочий 5 ноября. В то же время ЕС признает представительским органом белорусского народа Координационный совет.

Отметим, Министерство обороны Беларуси еще накануне выборов президента включило "цветные революции" в список угроз.

Впоследствии Лукашенко неоднократно обвинял Запад в попытках развязать революцию в стране.

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