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Лукашенко о возвращении мигрантов в Ирак: пусть Евросоюз оплатит

Автор: Артем Горовенко

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко предлагает Европейскому союзу оплатить возвращение мигрантов в Ирак. По его словам, очередной самолет не вылетел за ними, поскольку рейс не оплачен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, белорусская сторона собирает мигрантов в аэропорту Минска, но сегодня самолет за ними не прилетел, поскольку вопрос связан с оплатой расходов.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: выделили деньги, и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие… Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Европейская комиссия предусмотрела до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси в страны своего происхождения.

Ирак начал забирать своих граждан с прошлой недели. Возвращаются те мигранты, которые в течение нескольких дней пытались попасть с территории Беларуси в Польшу.

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