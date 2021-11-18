Мигранты на границе с Польшей: Ирак начал забирать своих граждан
Ирак начал забирать своих граждан из Беларуси, которые пытались попасть в Польшу. Первый самолет из Багдада уже вылетел в Минск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседание.
Сообщается, что десятки иракских мигрантов в Беларуси заявили о желании вернуться на родину. Сегодня утром Министерство транспорта Ирака объявило об отправке самолета из международного аэропорта Багдада в аэропорт Минска, который предназначен для эвакуации иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе.
Кроме того, Alsumaria публикует фотографии граждан Ирака из минского аэропорта.
Фото: мигранты в аэропорту Минска (alsumaria.tv)
Напомним, ранее сообщалось, что Ирак готовит спецрейс для вывоза своих граждан из Беларуси.
Также стало известно, что Ирак получил 170 запросов от мигрантов на возвращение в страну.