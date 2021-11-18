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Мигранты на границе с Польшей: Ирак начал забирать своих граждан

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Минск, Четверг 18 ноября 2021 13:38
Мигранты на границе с Польшей: Ирак начал забирать своих граждан Фото: мигранты в аэропорту Минска (alsumaria.tv)
Автор: Александр Мороз

Ирак начал забирать своих граждан из Беларуси, которые пытались попасть в Польшу. Первый самолет из Багдада уже вылетел в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседание.

Сообщается, что десятки иракских мигрантов в Беларуси заявили о желании вернуться на родину. Сегодня утром Министерство транспорта Ирака объявило об отправке самолета из международного аэропорта Багдада в аэропорт Минска, который предназначен для эвакуации иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе.

Кроме того, Alsumaria публикует фотографии граждан Ирака из минского аэропорта.

Мигранты на границе с Польшей: Ирак начал забирать своих граждан

Фото: мигранты в аэропорту Минска (alsumaria.tv)

Напомним, ранее сообщалось, что Ирак готовит спецрейс для вывоза своих граждан из Беларуси.

Также стало известно, что Ирак получил 170 запросов от мигрантов на возвращение в страну.

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