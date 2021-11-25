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Лукашенко про повернення мігрантів до Іраку: нехай Євросоюз сплатить

Автор: Артем Горовенко

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко пропонує Європейському союзу оплатити повернення мігрантів до Іраку. За його словами, черговий літак не вилетів за ними, оскільки рейс не оплачений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, білоруська сторона збирає мігрантів в аеропорту Мінська, але сьогодні літак за ними не прилетів, оскільки питання пов'язане з оплатою витрат.

"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: виділили гроші, і мільйони, і тисячі. Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там і інші ... Що там цей рейс коштує?! І нікому оплатити. Нехай Євросоюз оплатить", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з Білорусі в країни свого походження.

Ірак почав забирати своїх громадян з минулого тижня. Повертаються ті мігранти, які протягом декількох днів намагалися потрапити з території Білорусі до Польщі.

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