Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину

Еврокомиссия предусмотрела до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов с территории Беларуси в страны происхождения. По данным белорусских властей, сейчас на территории страны находятся до 7 тысяч мигрантов.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

" Ирак начал репатриацию граждан, застрявших в Беларуси. Мы приветствуем это очень хорошее сотрудничество с Ираком. Но все больше мигрантов попадают в ловушку, и мы будем работать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольных возвращений из Беларуси ", - заявила она.