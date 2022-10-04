Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України

"Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - заявив він.

При цьому після цих слів Лукашенко виправдався і сказав, що участь його країни полягає "у тому, щоби не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

"По-друге, щоб не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав білоруський диктатор.