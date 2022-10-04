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Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України

Фото: Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України.

Про це Лукашенко заявив під час наради з питань військової безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - заявив він.

При цьому після цих слів Лукашенко виправдався і сказав, що участь його країни полягає "у тому, щоби не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

"По-друге, щоб не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав білоруський диктатор.

Зазначимо, що раніше, незважаючи на вторгнення Росії з території Білорусі 24 лютого, Лукашенко не підтверджував участі у війні проти України.

При цьому глава правлячого режиму РБ неодноразово говорив про нібито загрозу з боку України. Нещодавно він заявив, що на території України нібито формуються підрозділи для повалення влади у Білорусі.

Тим часом у Міноборони України заявляють, що небезпека наступу з Білорусі завжди є, проте Україна готова відобразити таке вторгнення.

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