Лукашенко признал участие Беларуси в войне против Украины

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне против Украины.
Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам военной безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он.
При этом после этих слов Лукашенко оправдался и сказал, что участие его страны заключается "в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси".
"Во-вторых, чтобы не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - добавил белорусский диктатор.
Отметим, что ранее, несмотря на вторжение России с территории Беларуси 24 февраля, Лукашенко не подтверждал участие в войне против Украины.
При этом глава правящего режима РБ неоднократно говорил о якобы угрозе со стороны Украины. Недавно он заявил, что на территории Украины якобы формируются подразделения для свержения власти в Беларуси.
Тем временем в Минобороны Украины заявляют, что опасность наступления из Беларуси всегда есть, однако Украина готова отразить такое вторжение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.