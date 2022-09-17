Лукашенко привиделись подразделения в Украине для свержения власти в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на террритории Украины якобы формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

Он заявил, что белорусы в союзе с другими советскими народами "не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма".

А теперь, по его словам, на этих территориях якобы планируют свержение беларусской власти.

"... особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году", - сказал он.