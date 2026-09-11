Лукашенко вирішив "струснути" всю армію Білорусі: що задумав диктатор

Білорусь готується до масштабної перевірки бойової готовності збройних сил, яка може торкнутися всієї армії та передбачати мобілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію РІА Новини.

Перевірять усю армію

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що влада вирішила провести перевірку, яка охоплюватиме всі підрозділи білоруської армії. Він пояснив таке рішення необхідністю "струсити" збройні сили.

"Я вже говорив по-народному: армію треба струсити, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації", - сказав Лукашенко

Таким чином, перевірка бойової готовності може містити заходи аж до мобілізації. Лукашенко не уточнив термінів проведення таких заходів та інших деталей майбутньої перевірки.

Лукашенко заявив про підготовку до війни

Білоруський диктатор також заявив, що країна готується до можливого військового сценарію, однак, за його словами, мета такої підготовки полягає у недопущенні війни.

Зазначимо, що раніше Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь не збирається першою розпочинати військові дії проти сусідніх держав. За його словами, Мінськ розуміє можливі наслідки такого кроку і не бачить сенсу розпочинати конфлікт, який країна не зможе виграти.