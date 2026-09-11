ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Це рівнозначно смерті": Лукашенко запевнив, що Білорусь не нападе на сусідів

13:40 11.09.2026 Пт
2 хв
Водночас диктатор з'ясував, чи готова його країна до війни
aimg Валерій Ульяненко
"Це рівнозначно смерті": Лукашенко запевнив, що Білорусь не нападе на сусідів Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відсутність планів нападати на сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".

Диктатор намагався заспокоїти тих, хто занепокоєний можливими агресивними кроками з боку Мінська, запевнивши, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.

"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?", - сказав Лукашенко.

Попри ці слова, він підкреслив, що білоруське керівництво зобов'язане забезпечити безпеку населення та захистити кожен міліметр своєї землі, навіть "якщо це коштуватиме життя".

"А якщо війна?"

Під час спілкування з військовими Лукашенко поцікавився у міністра оборони республіки Віктора Хреніна щодо готовності системи управління військами до розгортання у разі початку бойових дій. Очільник Міноборони Білорусі заявив про повну готовність до таких дій.

Зокрема, диктатор запитав: "А якщо війна?", на що Хренін відповів йому: "Ми готові розгорнутись".

За словами Хреніна, наявна система дає можливість керувати як збройними силами, так і державними органами та цивільним сектором загалом.

"Система зв’язку забезпечує стійкість, прихованість, надійність. Те, що зараз у нас є, - 5 років тому ми могли лише мріяти", - додав він.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що ознак підготовки Мінська до вступу у війну проти України наразі немає. Водночас РФ розмістила на території Білорусі підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває "Орешнік".

Крім того, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що РФ може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр Лукашенко Білорусь
Новини
РФ атакувала дві АЗС "Укрнафта" у Києві, по одній заправці був подвійний удар (відео)
РФ атакувала дві АЗС "Укрнафта" у Києві, по одній заправці був подвійний удар (відео)
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech