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Лукашенко несподівано оголосив перевірку готовності білоруських військ

13:29 26.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про рішення диктатора?
aimg Юлія Капітонова
Лукашенко несподівано оголосив перевірку готовності білоруських військ Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
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26 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко раптово наказав перевірити боєготовність армії Білорусі.

Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони РБ.

За словами Вольфовича, Лукашенко нібито ухвалив таке рішення через візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви.

Окрім того, секретар білоруського Радбезу стверджує, що в межах перевірки одна з бригад залишить місце постійної дислокації та виконуватиме низку завдань.

"Поки про них говорити не будемо. Все залежить від тих рішень, які ухвалюватимуть керівництво Збройних сил, Генеральний штаб та військові частини", - заявив Вольфович.

Він також додав, що особливу увагу під час перевірки приділять способам вогневого ураження потенційного противника.

Ба більше, секретар Радбезу додав, що це відбуватиметься з урахуванням досвіду війни РФ проти України та США проти Ірану.

Вольфович запевняє, що ключове завдання перевірки - оцінити готовність з'єднань і військових частин до ведення бойових дій у сучасних умовах.

На цьому тлі він закликав не панікувати через перевірку та заявив, що "не відбувається нічого надзвичайного".

Раніше ми повідомляли, що в Гомельській області Білорусі - неподалік українського кордону - створюють залізничну інфраструктуру. Вона дозволить швидко розвантажувати велику кількість важкої колісної та гусеничної військової техніки прямо з військових ешелонів.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, навіщо директор ЦРУ Реткліфф таємно їздив до Москви.

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