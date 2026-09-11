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Лукашенко решил "встряхнуть" всю армию Беларуси: что задумал диктатор

14:51 11.09.2026 Пт
2 мин
Может дойти до мобилизации
aimg Анастасия Никончук
Лукашенко решил "встряхнуть" всю армию Беларуси: что задумал диктатор Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
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Беларусь готовится к масштабной проверке боевой готовности вооруженных сил, которая может затронуть всю армию и предусматривать мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию РИА Новости.

Проверят всю армию

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что власти решили провести проверку, которая будет охватывать все подразделения белорусской армии. Он объяснил такое решение необходимостью "встряхнуть" вооруженные силы.

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал Лукашенко

Таким образом, проверка боевой готовности может включать мероприятия вплоть до мобилизации. Лукашенко не уточнил сроки проведения таких мероприятий и другие детали предстоящей проверки.

Лукашенко заявил о подготовке к войне

Белорусский диктатор также заявил, что страна готовится к возможному военному сценарию, однако, по его словам, цель такой подготовки заключается в недопущении войны.

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь не собирается первой начинать военные действия против соседних государств. По его словам, Минск понимает возможные последствия такого шага и не видит смысла начинать конфликт, который страна не сможет выиграть.

Напоминаем, что 26 августа Александр Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности белорусской армии. Как сообщал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, одной из причин такого решения в Минске называли визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву.

В рамках проверки одна из белорусских бригад должна была покинуть место постоянной дислокации и выполнить поставленные перед ней задачи.

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