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"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ

15:01 11.09.2026 Пт
1 хв
Розвідка звела ще півтора року війни в одну промовисту цифру
aimg Валерія Абабіна
"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ Фото: Військові РФ (Getty Images)
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Ще 18 місяців війни додадуть російській армії 765 800 убитих і поранених. Разом із нинішніми втратами це майже 10% чоловічого населення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Івашченка виданню The Times.

Ще 18 місяців бойових дій призведуть до додаткових 765 800 російських втрат. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко.

За підрахунками очільника ГУР, із цієї кількості 459 480 осіб становитимуть загиблі, а 306 320 - поранені.

Якщо додати ці цифри до поточної оцінки втрат, вийде майже 10% чоловічого населення Росії віком 25-49 років.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України вже наближаються до 1,5 мільйона осіб. За даними Генштабу ЗСУ станом на 11 серпня, ідеться про 1 460 400 убитих і поранених окупантів, тоді як особовий склад армії Кремль поповнює зокрема ув'язненими та іноземними військовими.

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