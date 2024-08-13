Лукашенко відправив білоруських військових до Росії для підготовки до "бойового застосування"

Влада Білорусі сприяє агресії РФ

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Водночас так звані російсько-білоруські навчання, які регулярно подовжуються вже протягом кількох років, дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера", які проводили навчання серед військового особового складу армії країни.

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