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Лукашенко відправив білоруських військових до Росії для підготовки до "бойового застосування"

Фото: Білорусь відправляє війська в РФ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Білорусь відправляє своїх ракетників і артилеристів у Росію для "відпрацювання питань бойового застосування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі в Telegram.

"Розрахунки підрозділів ракетних військ і артилерії Збройних Сил Республіки Білорусь відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування",  - йдеться в повідомленні МО Білорусі.

Зазначається, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні ЗС РБ.

Влада Білорусі сприяє агресії РФ

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Водночас так звані російсько-білоруські навчання, які регулярно подовжуються вже протягом кількох років, дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера", які проводили навчання серед військового особового складу армії країни.

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