Лукашенко отправил белорусских военных в Россию для подготовки к "боевому применению"

Власти Беларуси способствуют агрессии РФ

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

В то же время так называемые русско-белорусские учения, которые регулярно удлиняются уже в течение нескольких лет, позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера", проводившие обучение среди военного личного состава армии страны.

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