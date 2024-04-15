У Білорусі "вагнерівці" готують спецпризначенців для ДРГ на війну в Україні
В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За інформацією білоруського підпілля тут (у Білорусі - ред.) пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.
"Вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова", - повідомляють у Центрі нацспротиву.
ПВК "Вагнера"
Після смерті лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частину найманців перекинули до Білорусі. За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли також до складу Росгвардії.
В кінці лютого, згідно з даними розвідки Британії, у Білорусі залишалось менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Також було відомо, що частину найманців перекидували назад до Росії.
Нещодавно ми повідомляли, що через низьку заробітну платню найманці ПВК "Вагнера" тікають з Білорусі до Африки.
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