У Білорусі "вагнерівці" готують спецпризначенців для ДРГ на війну в Україні

В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"За інформацією білоруського підпілля тут (у Білорусі - ред.) пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

"Вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова", - повідомляють у Центрі нацспротиву.