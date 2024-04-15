ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі "вагнерівці" готують спецпризначенців для ДРГ на війну в Україні

Білорусь, Понеділок 15 квітня 2024 15:28
UA EN RU
У Білорусі "вагнерівці" готують спецпризначенців для ДРГ на війну в Україні Фото: вагнерівці підготували спецпризначинців для ДРГ на війну в Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За інформацією білоруського підпілля тут (у Білорусі - ред.) пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

"Вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова", - повідомляють у Центрі нацспротиву.

ПВК "Вагнера"

Після смерті лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частину найманців перекинули до Білорусі. За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли також до складу Росгвардії.

В кінці лютого, згідно з даними розвідки Британії, у Білорусі залишалось менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Також було відомо, що частину найманців перекидували назад до Росії.

Нещодавно ми повідомляли, що через низьку заробітну платню найманці ПВК "Вагнера" тікають з Білорусі до Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ДРГ Війна Росії проти України Вагнерівці
NEWS
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак