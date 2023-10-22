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Білорусь вчергове продовжила військові навчання з росіянами

Білорусь, Неділя 22 жовтня 2023 18:19
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Білорусь вчергове продовжила військові навчання з росіянами Фото: Білорусь вчергове продовжила військові навчання (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони проходять на білоруських полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 29 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 28.10;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.10;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.10;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 27.10;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 27.10;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 29.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 29.10;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.10.

Зауважимо, що спільні навчання Білорусі й РФ тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.

Білорусь - спільник Росії

Нагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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