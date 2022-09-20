Лукашенко побачив "загрозу" з України та заявив про підготовку оборони за нормами воєнного часу

Лідеру білоруського режиму Олександру Лукашенку знову привиділася "загроза" з боку України. Він поручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу.

"В Україні вже створюються якісь чи то полки, чи то батальйони для повалення не тільки влади. Але для того, щоб перевернути, відірвати Білорусь і приєднати до блоку НАТО. Знову хочуть нову Україну тут у Білорусії створити. Це неприпустимо", - каже Лукашенко.

Диктатор стверджує, що військова ситуація зараз "дуже серйозна та небезпечна" та поручив держсекретарю Ради безпеки Білорусі Олександру Вольфовичу "не спрощуватися у сфері військової підготовки".

"Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав небезпечна. І нам ні в якому разі не можна спрощуватися. Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, отже, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати.Треба територіальну оборону підняти, значить, треба.Треба народне ополчення - перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка у них зброя, значить, треба. Особливо останнє. Тому що народне ополчення у нас у стадії формування. Тому ці речі ми не повинні забувати і це у вас все має бути під контролем", - заявив Лукашенко.

Заяви Лукашенко про Україну

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вжк заявивляв, що на території України нібито "формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі".

Що до "народного ополчення", то Лукашенку вдалося зібрати "аж" 22 людини, серед яких є також пенсіонери та жінки.

Тим часом Білорусь не припиняє військових навчань на кордоні з Україною.

Втім, як кажуть українські аналітики, якщо Лукашенко наважиться напасти на Україну, йому доведеться вести військову операцію самостійно, російська армія не зможе йому допомогти.

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