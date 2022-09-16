Может ли Лукашенко напасть на Украину: оценка эксперта

Главе правящего белорусского режима Александру Лукашенко придется вести военную операцию самостоятельно, если он решится напасть на Украину. Российская армия не сможет ему помочь.

"Если Лукашенко такое сделает, то это опять же будет наиболее идиотское решение с его стороны. Мы сократили и стабилизировали фронт на севере. Если сейчас начинает нападение Лукашенко, то он уже не может атаковать с россиянами, потому что он фактически отрезан от российских группировок", – сказал эксперт.

По его словам, белорусской армии придется проводить отдельную военную операцию, а россияне будут перекидывать собственные силы с других направлений, что ослабит фронт.

"Они, например, начинают где-то снимать свои войска и перекидывают их снова в Киевскую область? Для них это опять же будет крах, потому что мы ударим по Мариуполю, заходим в Донецк, заходим в Луганск и уничтожаем их под Киевом", - считает Самусь.

Эксперт объяснил, что у белорусской армии мало боевого опыта. Около 10-15 тысяч солдат имеют только теоретические знания и не могут воевать. Это дает большое преимущество ВСУ.

"Наши войска в нынешнем состоянии дойдут до Минска за два дня и режиму Лукашенко придет конец: захватываются ключевые объекты в республике, в Беларусь заходят сформированные в Украине белорусские патриотические войска, воюющие за свободную Беларусь, и дальше поднимаются восстания по всей стране", - уверен Самусь.

Он считает, что Лукашенко нужно отказаться от планов России и поддержки Владимира Путина, закрыть небо над страной для российской военной авиации. Таким образом он сможет избавиться от статуса "соучастника" и военного преступника.

"Тогда у него еще был бы шанс во время международного суда, в котором он будет принимать участие в статусе обвиняемого, получить смягченные условия наказания. А если он просто отсидится, то так и останется военным преступником, не попытавшимся ничего изменить", - подчеркнул эксперт.