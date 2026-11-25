Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко вигадує, що російський диктатор Володимир Путін хотів завершити війну ще у 2025 році, однак, мовляв, змінив своє рішення після атаки ЗСУ на його резиденцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point .

Білоруський диктатор бреше, що саме атака українських безпілотників на резиденцію Путіна у грудні 2025 року зірвала можливі домовленості щодо створення демілітаризованої зони в Україні та припинення бойових дій.

"Путін зрозумів, це я знаю точно, що довіряти тут українцям, читай Заходу, не можна. Не думаю, що Зеленський наважився б завдати удару по резиденції Путіна, якби це не схвалили в Європі. Така у нього (Путіна - ред.) думка,", - заявив Лукашенко.

Він також вигадує, що саме в 2025 році війна Росії проти України могла завершитися по лінії зіткнення.

"І можна було б далі домовлятися про те, де цей кордон буде, як там, що там,", - додав білоруський диктатор.

На цьому Лукашенко не зупинився і почав стверджувати, що насправді "Путін поважає український народ".