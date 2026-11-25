Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко выдумывает, что российский диктатор Владимир Путин хотел завершить войну еще в 2025 году, однако, мол, изменил свое решение после атаки ВСУ на его резиденцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Point .

Белорусский диктатор лжет, что именно атака украинских беспилотников на резиденцию Путина в декабре 2025 года сорвала возможные договоренности по созданию демилитаризованной зоны в Украине и прекращению боевых действий.

" Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам, читай Западу, нельзя. Не думаю, что Зеленский решился нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него (Путина - ред.) мнение," , - заявил Лукашенко.

Он также придумывет, что именно в 2025 году война России против Украины могла завершиться по линии столкновения.

" И можно было бы дальше договариваться о том, где эта граница будет, как там, что там," , - добавил белорусский диктатор.

На этом Лукашенко не остановился и начал утверждать, что "Путин уважает украинский народ".