Пропозиція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо спільної поїздки на мирні перемовини до Москви є несерьйозною і неконструктивною.

Зеленський відповів Лукашенку

Президент відреагував на слова Лукашенка про політ на перемовини з Путіним у Москві, де він нібито виступить гарантом безпеки.

"Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить з ним разом до Києва. Ми також гарантуємо їм безпечний прийом, це ж перемовини", - сказав Зеленський.

Зеленський також назвав пропозицію Лукашенка летіти до Москви несерйозною.

"Ми знаходимося у війні, ми не можемо зустрічатись у Москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова", - зазначив Зеленський.

Президент з гумором відреагував на пропозицію спільного перельоту.

"Він пропонує мене взяти. Я йому що, чемодан, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого?" - каже він.

За словами Зеленського, такі неконструктивні ініціативи лише є засмічуванням інфопростору і не наближають завершення війни РФ проти України.