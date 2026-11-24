Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що міг би полетіти до Москви разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Пул Первого ".

Лукашенко нагадав, як російський диктатор запропонував Зеленському зустрітися із ним у Москві. Він додав, що "це жорстоко і це неможливо".

"Ми з Володимиром Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Я як гарант його безпеки міг би сісти з ним і прилетіти до Москви, поговорити", - заявив самопроголошений президент.

Водночас він вважає, що український президент не погодиться на таку пропозицію.

"Ну, не погодиться - нехай тоді воює. Нехай сам вирушає на фронт з автоматом і воює", - заявив Лукашенко.

Він наголосив, що війну треба зупинити, і припустив, що під час тристоронніх переговорів у Москві могли б домовитись.

"І я впевнений, ми швидше домовилися б між собою, ніж із вами, про завершення цієї війни, майбутнє, устрій тощо. І люди б це сприйняли", - сказав Лукашенко.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі заявив, що російський диктатор нібито "перемагає на фронті".