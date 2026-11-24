Лукашенко запропонував Зеленському разом полетіти до Путіна в Москву
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що міг би полетіти до Москви разом із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".
Лукашенко нагадав, як російський диктатор запропонував Зеленському зустрітися із ним у Москві. Він додав, що "це жорстоко і це неможливо".
"Ми з Володимиром Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Я як гарант його безпеки міг би сісти з ним і прилетіти до Москви, поговорити",
Водночас він вважає, що український президент не погодиться на таку пропозицію.
"Ну, не погодиться - нехай тоді воює. Нехай сам вирушає на фронт з автоматом і воює",
Він наголосив, що війну треба зупинити, і припустив, що під час тристоронніх переговорів у Москві могли б домовитись.
"І я впевнений, ми швидше домовилися б між собою, ніж із вами, про завершення цієї війни, майбутнє, устрій тощо. І люди б це сприйняли",
Крім того, самопроголошений президент Білорусі заявив, що російський диктатор нібито "перемагає на фронті".
Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявив, що війну в Україні необхідно зупинити, оскільки світ може опинитися на порозі Третьої світової війни.
Крім того, білоруський диктатор відповів на заклик президента США обрати нового лідера України. Він заявив, що український народ вирішуватиме, хто буде президентом.