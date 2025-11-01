Лукашенко видав абсурдну версію про кулі над Литвою: це литовці "перекидали сигарети"
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко висунув дивну версію щодо причин появи десятків метеорологічних куль, які в останні дні залітали з білоруської території до Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Під час виступу у п’ятницю він заявив, що нібито самі литовці "перекидали сигарети на метеозондах", щоб заробити на контрабанді.
"Їх до цього підштовхнула власна влада, яка зруйнувала нормальні торговельні зв’язки і збудувала паркан на кордоні. Литовська та польська влада - це ваша вина. Ви самі поставили людей у такі умови, штовхнувши їх на злочин", - сказав Лукашенко.
Він стверджував, що білоруси "законно купували сигарети на фабриках і продавали литовцям", які нібито за допомогою повітряних куль переправляли товар через кордон.
"Наші брали сигарети за вигідною ціною, продавали литовцям, а ті - перекидали через паркан на кулях. Потім товар нібито потрапляв не лише до Литви, а й до Нідерландів чи Англії, де ціни на сигарети найвищі", - додав він.
Лукашенко також заявив, що не бачить у цьому провини білорусів:
"Як я можу їх карати? Вони хотіли заробити - заробили. Не вкрали ж сигарети, а купили".
Повітряні кулі в Литві
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві кілька разів помічали повітряні кулі з контрабандним вантажем, які залетіли з території Білорусі. Через ці інциденти литовські аеропорти чотири рази тимчасово припиняли роботу - десятки рейсів були затримані або перенаправлені, що спричинило незручності для тисяч пасажирів.
Напередодні уряд Литви ухвалив рішення тимчасово закрити кордон із Білоруссю. Обмеження діятимуть з 30 жовтня до 30 листопада з можливістю подовження терміну.
Також ми писали, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.