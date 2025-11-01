ua en ru
Лукашенко выдал абсурдную версию о шарах над Литвой: это литовцы "перебрасывали сигареты"

Беларусь, Суббота 01 ноября 2025 16:23
Лукашенко выдал абсурдную версию о шарах над Литвой: это литовцы "перебрасывали сигареты" Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко выдвинул странную версию относительно причин появления десятков метеорологических шаров, которые в последние дни залетали с белорусской территории в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Во время выступления в пятницу он заявил, что якобы сами литовцы "перебрасывали сигареты на метеозондах", чтобы заработать на контрабанде.

"Их к этому подтолкнула собственная власть, которая разрушила нормальные торговые связи и построила забор на границе. Литовская и польская власть - это ваша вина. Вы сами поставили людей в такие условия, толкнув их на преступление", - сказал Лукашенко.

Он утверждал, что белорусы "законно покупали сигареты на фабриках и продавали литовцам", которые якобы с помощью воздушных шаров переправляли товар через границу.

"Наши брали сигареты по выгодной цене, продавали литовцам, а те - перебрасывали через забор на шарах. Затем товар якобы попадал не только в Литву, но и в Нидерланды или Англию, где цены на сигареты самые высокие", - добавил он.

Лукашенко также заявил, что не видит в этом вины белорусов:

"Как я могу их наказывать? Они хотели заработать - заработали. Не украли же сигареты, а купили".

Воздушные шары в Литве

Напомним, в конце октября в Литве несколько раз замечали воздушные шары с контрабандным грузом, которые залетели с территории Беларуси. Из-за этих инцидентов литовские аэропорты четыре раза временно прекращали работу - десятки рейсов были задержаны или перенаправлены, что повлекло неудобства для тысяч пассажиров.

Накануне правительство Литвы приняло решение временно закрыть границу с Беларусью. Ограничения будут действовать с 30 октября по 30 ноября с возможностью продления срока.

Также мы писали, что Евросоюз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве.

Беларусь Литва
