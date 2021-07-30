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Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС

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Минск, Пятница 30 июля 2021 00:40
Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС Фото: Александр Михневич (Белта)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС. Также Александр Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Президент Беларуси освободил Михневича и от должности по совместительству посла в Люксембурге в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ №296 он подписал 29 июля.

Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Напомним, что Беларусь продлила запрет на въезд украинцев, но есть исключения.

Также в Беларуси решили ликвидировать организацию лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

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