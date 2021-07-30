Лукашенко уволил постпреда Беларуси при ЕС. Также Александр Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Белта .

Президент Беларуси освободил Михневича и от должности по совместительству посла в Люксембурге в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ №296 он подписал 29 июля.

Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.