Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС. Також Олександр Міхневич звільнений з посади посла Білорусі в Бельгії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Белта .

Президент Білорусі звільнив Міхневича і з посади за сумісництвом посла в Люксембурзі у зв'язку з виходом у відставку. Відповідний указ №296 він підписав 29 липня.

Олександр Міхневич також звільнений з посади Постійного представника Білорусі при Європейському співтоваристві з атомної енергії і за сумісництвом при Організації Північноатлантичного договору.