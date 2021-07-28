Беларусь продлила запрет на въезд украинцев, но есть исключения
Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Однако запрет распространяется не на все категории граждан Украины:
- украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;
- глав или членов официальных делегаций;
- украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;
- водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
- украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
- украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.
Граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Напомним, в начале июля Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.
Отметим, Госпогранслужба Украины заявила, что нет никаких признаков закрытия границы.
Как сообщало РБК-Украина, Беларусь запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства с 1 ноября 2020 года.