Лукашенко не устроил проект Конституции Беларуси: он вернул его на доработку

Главе белорусского режима Александру Лукашенко представили проект Конституции Беларуси. Однако он его не устроил. Лукашенко отправил документ на доработку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство БелТА.
"Замечаний аж на 170 листов", - цитирует издание заявление Лукашенко, сделанное им на встрече с активом вертикали местной власти.
Лукашенко также заявил, что вернул проект на доработку и поручил привести его текст в соответствие до чтения на уровне главы государства. Что именно он имел в виду, издание не уточняет.
"Потом вместе со мной, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. Затем вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся", - сказал Лукашенко, добавив, что референдум по конституции пройдет не позже февраля.
Напомним, в середине июля организация "Круглый стол демократических сил" (КСДС), которая занимается разработкой новой конституцией Беларуси, опубликовала проект основного закона страны.
Отметим, в феврале Александр Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека и необходимо в новой конституции перераспределить эти полномочия.