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В Беларуси предложили ограничить президентские сроки и гарантировать безопасность "бывшим"

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Минск, Пятница 16 июля 2021 19:50
В Беларуси предложили ограничить президентские сроки и гарантировать безопасность "бывшим" Фото: в Беларуси хотят ограничить президентские сроки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Беларуси предложили ограничить двумя сроками пребывания на этом посту, а также гарантировать "бывшим" главам государств безопасность и неприкосновенность. Такие нормы, и ряд других, содержатся в поправках в Конституцию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст поправок, опубликованном на сайте организации "Круглый стол демократических сил" (КСДС).

В проекте написано, что президентом Беларуси может быть избран гражданин страны по рождению не моложе 40 лет (сейчас - не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет (сейчас - 10-ти) непосредственно перед выборами. Кроме того, кандидат не должен иметь иностранного гражданства либо вида на жительство.

Помимо этого, предлагается запретить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов другими странами, а также иностранными гражданами и организациями.

Избираться на пост главы государства можно не более, чем на два срока. На референдуме в 2004 году было одобрено снятие ограничений на количество сроков.

Ожидается, что КСДС соберется на следующее заседание 21 июля. На нем будут подведены итоги ее работы и будет утвержден проект Конституции Беларуси.

Напомним, в феврале Александр Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека. Поэтому, по его словам, нужно перераспределить полномочия в новой конституции.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси, на который вынесут проект новой конституции.

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