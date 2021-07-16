В Беларуси предложили ограничить президентские сроки и гарантировать безопасность "бывшим"
Президента Беларуси предложили ограничить двумя сроками пребывания на этом посту, а также гарантировать "бывшим" главам государств безопасность и неприкосновенность. Такие нормы, и ряд других, содержатся в поправках в Конституцию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст поправок, опубликованном на сайте организации "Круглый стол демократических сил" (КСДС).
В проекте написано, что президентом Беларуси может быть избран гражданин страны по рождению не моложе 40 лет (сейчас - не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет (сейчас - 10-ти) непосредственно перед выборами. Кроме того, кандидат не должен иметь иностранного гражданства либо вида на жительство.
Помимо этого, предлагается запретить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов другими странами, а также иностранными гражданами и организациями.
Избираться на пост главы государства можно не более, чем на два срока. На референдуме в 2004 году было одобрено снятие ограничений на количество сроков.
Ожидается, что КСДС соберется на следующее заседание 21 июля. На нем будут подведены итоги ее работы и будет утвержден проект Конституции Беларуси.
Напомним, в феврале Александр Лукашенко заявил, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека. Поэтому, по его словам, нужно перераспределить полномочия в новой конституции.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси, на который вынесут проект новой конституции.