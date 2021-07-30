Лукашенко не влаштував проект Конституції Білорусі: він повернув його на доопрацювання

Главі білоруського режиму Олександру Лукашенку представили проєкт Конституції Білорусі. Однак він його не влаштував. Лукашенко відправив документ на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Б ел ТА .

"Зауважень аж на 170 аркушів", - цитує видання заяву Лукашенка, зроблену ним на зустрічі з активом вертикалі місцевої влади.

Лукашенко також заявив, що повернув проєкт на доопрацювання і доручив привести його текст у відповідність до читання на рівні глави держави. Що саме він мав на увазі, видання не уточнює.

"Потім разом зі мною, ми сядемо і підемо по кожному розділу, по кожній статті. Потім винесемо на всенародне обговорення - нехай люди ознайомляться", - сказав Лукашенко, додавши, що референдум щодо Конституції пройде не пізніше лютого.