Лукашенко об урегулировании ситуации в Беларуси: надо связаться с Путиным

В субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны. По его словам, надо связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство "Белта".

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим... То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас", - отметил белорусский лидер.

Он добавил, что протесты в стране несут угрозу не только для Беларуси.

"Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко накануне выборов президента заявил о том, что против его страны идет гибридная война: при этом власть не знает, кто конкретно заинтересован в ней.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз предложит Лукашенко содействие в переговорах с оппозицией.