Евросоюз предложит Лукашенко содействие в переговорах с оппозицией

Фото: флаги Евросоюза (csamir.com)

Его призвали начать диалог с гражданским обществом

Евросоюз предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента. В ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания.

Отмечается, что ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса.

Также Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.

Напомним, ЕС согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Отметим, по официальным результатам ЦИК Беларуси, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.