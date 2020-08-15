Лукашенко про врегулювання ситуації в Білорусі: треба зв'язатися з Путіним

У суботу, 15 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді в Мінську висловився на тему суспільно-політичної ситуації всередині країни. За його словами, треба зв'язатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє агентство "Белта".

"Ми бачимо, що відбувається. Нас не треба заколисувати мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо... тобто Те, що я говорив, - фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз", - зазначив білоруський лідер.

Він додав, що протести в країні несуть загрозу не тільки для Білорусі.

"Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там, занадто розумні, починають кричати: ось, Білорусь, так, не так... Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко напередодні виборів президента заявив про те, що проти його країни йде гібридна війна: при цьому влада не знає, хто конкретно зацікавлений в ній.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз запропонує Лукашенко сприяння в переговорах з опозицією.