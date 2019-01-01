Лукашенко не упомянул об интергации России и Беларуси в новогоднем обращении

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко призвал укреплять государственность Беларуси и пожелал стране жить в мире и согласии

Президент Беларуси Александр Лукашенко в новогоднем обращении к гражданам страны не упомянул о перспективах более тесной интеграции с Россией. Новогоднее обращение Лукашенко опуликовано на сайте президента Беларуси, передает РБК-Украина.

В частности, Лукашенко призвал жителей страны укреплять свою государственность.

"Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также пожелал, чтобы страна процветала, а также жила в мире и согласии.

Напомним, 28 декабря 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

За несколько дней до этого, 25 декабря, в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры длились несколько часов.

Ранее Лукашенко отказался называть Россию братским государством. По его словам, Россия - это партнер.