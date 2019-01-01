ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лукашенко не згадав про інтеграцію Росії та Білорусі в новорічному зверненні

Новини » Політика    01.01.2019 - 00:50
Лукашенко не згадав про інтеграцію Росії та Білорусі в новорічному зверненні
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко закликав зміцнювати державність Білорусі та побажав країні жити в мирі і злагоді

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у новорічному зверненні до громадян країни не згадав про перспективи більш тісної інтеграції з Росією. Новорічне звернення Лукашенко опуликовано на сайт президента Білорусі, передає РБК-Україна.

Зокрема, Лукашенко закликав жителів країни зміцнювати свою державність.

"Всім, хто створив на благодатній білоруській землі першу суверенну і незалежну державу, продовжує творити його сьогодення. Ми повинні зміцнити свою державність на принципах чесності і справедливості і саме такою зберегти країну для дітей та онуків", - сказав Лукашенко.

Президент Білорусі також побажав, щоб країна процвітала, а також жила в мирі і злагоді.

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи з інтеграції Росії та Білорусі.

За кілька днів до цього, 25 грудня, в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Переговори тривали кілька годин.

Раніше Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою. За його словами, Росія - це партнер.

Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі У Кремлі відреагували на відмову Лукашенка назвати РФ братньою країною
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся