Лукашенко не згадав про інтеграцію Росії та Білорусі в новорічному зверненні

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко закликав зміцнювати державність Білорусі та побажав країні жити в мирі і злагоді

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у новорічному зверненні до громадян країни не згадав про перспективи більш тісної інтеграції з Росією. Новорічне звернення Лукашенко опуликовано на сайт президента Білорусі, передає РБК-Україна.

Зокрема, Лукашенко закликав жителів країни зміцнювати свою державність.

"Всім, хто створив на благодатній білоруській землі першу суверенну і незалежну державу, продовжує творити його сьогодення. Ми повинні зміцнити свою державність на принципах чесності і справедливості і саме такою зберегти країну для дітей та онуків", - сказав Лукашенко.

Президент Білорусі також побажав, щоб країна процвітала, а також жила в мирі і злагоді.

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи з інтеграції Росії та Білорусі.

За кілька днів до цього, 25 грудня, в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Переговори тривали кілька годин.

Раніше Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою. За його словами, Росія - це партнер.