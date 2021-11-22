"Через Донбасс поедут": Лукашенко угрожает полякам закрыть границу

Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях их угроз. Он также пообещал закрыть границу и тогда полякам придется "ездить на восток через Донбасс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - сказал Лукашенко.
При этом он пояснил, что "это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта".
Лукашенко также констатировал, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации.
"Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", - заявил Лукашенко.
Он напомнил, что "внутри самой Польши накопилась масса проблем, включая тему абортов, вопросы фермеров, а в последнее время и женщины, матери уже поднялись в защиту беженцев, которых удерживают на границе".
Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября мигранты пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. На этот раз группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в в районе села Дубиче-Церкевне.
Добавим, что со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов. Литовские пограничники заметили, что силовые структуры Минска "меняют тактику переброски беженцев".