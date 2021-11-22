"Через Донбас поїдуть": Лукашенко погрожує полякам закрити кордон

"Ще один момент. Це вже, напевно, більше звернення до поляків. Ви, напевно, чуєте, що лунають постійно погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють - прикордонний перехід залізничний, тощо. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють - будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони будуть спілкуватися Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко приструнять", - сказав Лукашенко.

При цьому він пояснив, що "це я так образно кажу - через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий".

Лукашенко також констатував, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації.

"Вони намагалися вирішити свої внутрішні і зовнішні проблеми за рахунок тиску на Білорусь і показати, хто винен у проблемах Польщі", - заявив Лукашенко.

Він нагадав, що "всередині самої Польщі накопичилася маса проблем, включаючи тему абортів, питання фермерів, а останнім часом і жінки, матері вже піднялися на захист біженців, яких утримують на кордоні".