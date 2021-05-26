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Лукашенко угрожает отправлять наркотики и мигрантов в нашу страну, - глава МИД Литвы

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Среда 26 мая 2021 15:28
Лукашенко угрожает отправлять наркотики и мигрантов в нашу страну, - глава МИД Литвы Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Александр Лукашенко угрожает его стране наркотиками и нелегальными мигрантами. Таким образом Лукашенко провоцирует дальнейшую эскалацию.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter.

Он отметил, что действия Лукашенка подобны террористическим.

"Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну. Террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен так себя вести. Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую устраивает минский режим", - написал глава МИД Литвы.

Таким образом он отреагировал на выступление Лукашенко в беларусском парламенте в среду.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Будет составлен список людей, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая.

Напомним, также сообщалось, что власти Беларуси могут ввести санкции против стран Запада в качестве "ответных мер".

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