Лукашенко угрожает отправлять наркотики и мигрантов в нашу страну, - глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Александр Лукашенко угрожает его стране наркотиками и нелегальными мигрантами. Таким образом Лукашенко провоцирует дальнейшую эскалацию.
Об этом Ландсбергис написал в Twitter.
Он отметил, что действия Лукашенка подобны террористическим.
"Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну. Террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен так себя вести. Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую устраивает минский режим", - написал глава МИД Литвы.
Таким образом он отреагировал на выступление Лукашенко в беларусском парламенте в среду.
"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Будет составлен список людей, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая.
Напомним, также сообщалось, что власти Беларуси могут ввести санкции против стран Запада в качестве "ответных мер".