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Лукашенко погрожує відправляти наркотики і мігрантів в нашу країну, - глава МЗС Литви

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Середа 26 травня 2021 15:28
Лукашенко погрожує відправляти наркотики і мігрантів в нашу країну, - глава МЗС Литви Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Олександр Лукашенко загрожує його країні наркотиками і нелегальними мігрантами. Таким чином Лукашенко провокує подальшу ескалацію.

Про це Ландсбергіс написав у Twitter.

Він зазначив, що дії Лукашенка подібні терористичним.

"Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики і нелегальних мігрантів в нашу країну. Терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір Так себе вести. Європа повинна бути готова до подальшої ескалації, яку влаштовує Мінський режим", - написав глава МЗС Литви.

Таким чином він відреагував на виступ Лукашенка в білоруському парламенті в середу.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити", - сказав Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні. Буде складено список людей, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня.

Нагадаємо, також повідомлялося, що влада Білорусі можуть ввести санкції проти країн Заходу в якості "відповідних заходів".

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