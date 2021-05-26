Лукашенко погрожує відправляти наркотики і мігрантів в нашу країну, - глава МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Олександр Лукашенко загрожує його країні наркотиками і нелегальними мігрантами. Таким чином Лукашенко провокує подальшу ескалацію.
Він зазначив, що дії Лукашенка подібні терористичним.
"Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики і нелегальних мігрантів в нашу країну. Терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір Так себе вести. Європа повинна бути готова до подальшої ескалації, яку влаштовує Мінський режим", - написав глава МЗС Литви.
Таким чином він відреагував на виступ Лукашенка в білоруському парламенті в середу.
"Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити", - сказав Лукашенко.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні. Буде складено список людей, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня.
Нагадаємо, також повідомлялося, що влада Білорусі можуть ввести санкції проти країн Заходу в якості "відповідних заходів".