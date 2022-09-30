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Лукашенко цинічно заявив про мирні ініціативи, говорячи про війну в Україні

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко знову висловився про війну в Україні. Він цинічно заявив, що завжди виступав із мирними ініціативами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

"Коли поряд з нами, в Україні, палахкотить військовий конфлікт, незмінно виступали і виступаємо з мирними ініціативами на міжнародній арені. Ми вважаємо конфлікт між братніми народами величезною трагедією", - сказав він.

Лукашенко зробив відповідну заяву, приймаючи вірчі грамоти послів. При цьому він знову звинуватив європейських політиків у розпалюванні конфлікту.

"Він (конфлікт - ред.) - прямий наслідок стратегічних інтриг та найбільшої дурості, насамперед західних політиків... І якщо європейці щиро цього хочуть, миру можна досягти протягом кількох днів. Вкотре заявляю про це і попереджаю європейців: одумайтеся і робіть все для того, щоби на цій землі був мир", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко неодноразово говорив про нібито загрозу з боку України. Нещодавно він заявив, що на території України нібито формуються підрозділи для повалення влади у Білорусі.

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